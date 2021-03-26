إزالة 33 حالة تعد بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي في المنيا

نفذ مجلس قروى الروضة التابع لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل" بقرية الشيخ عبادة، ضمن أعمال الموجة الـ17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل" نجحت خلالها في إزالة 33 حالة تعد.قال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن حملة برئاسة محمد عبدالغني نائب رئيس المركز، وبحضور أسامة سيبوية رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد "حماية نيل" بمساحة 878 مترا، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالف والعشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل " والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.