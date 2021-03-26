تعيين سيدة رئيسًا للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا

أصدر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، قرارًا، بتعين السيدة سلاماتو سليمان رئيسة للمفوضية الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 1995، وهي بذلك ستكون أول سيدة نيجيرية تتولى هذا المنصب.كما أصدر بوهاري قرارا بتعيين مجلس إدارة المفوضية الذى يضم 14 من الشخصيات العامة والخبراء المهتمين بحقوق الإنسان فى البلاد، وذلك وفق بيان صدر صباح اليوم عن مكتب رئيس الدولة.وكانت سلاماتو سليمان وزيرة سابقة لشئون المرأة والتنمية الاجتماعية فى الحكومة النيجيرية، كما سبق لها العمل كوزيرة للدولة بوزارة الخارجية النيجيرية إبان حكم رئيس البلاد الراحل عمر موسى يارادوا، وسبق لها العمل خلال الفترة من 2012 وحتى 2016 كمفوضة للشئون السياسية والسلم والأمن في تجمع تعاون دول غرب إفريقيا "إيكواس"، والذي يضم 16 دولة بقيادة نيجيريا، ويقع مقره الضخم في ضاحية "أسوكرو" الراقية بعاصمتها الاتحادية "أبوجا".