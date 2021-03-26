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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جنوب إفريقيا تستضيف اجتماعات الدورة 30 لآلية مراجعة النظراء

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:27 ص
سيريل رامافوزا رئيس
سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا
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يترأس سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا اجتماعات دور الانعقاد رقم 30 لما يعرف باسم منتدى الية مراجعة النظراء African Peer Review (APR) التابع للاتحاد الأفريقى، وهى الألية التى تضم ممثلي الحكومات الافريقية جنوب الصحراء والشركاء الدوليين المانحين من حكومات ومنظمات دولية، ويعد منتداها هو اعلى سلطة لاتخاذ القرار فيها.

و بحسب بيان صادر عن حكومة جنوب افريقيا جاء ترؤس رامافوزا للاجتماعات بموجب رئاسته لمنتدى الية مراجعة النظراء ان الجلسة الافتتاحية بدأت فى كيب تاون امس الخميس ووكانت مراسمية وتم خلالها الترحيب واعتماد انضام الكونغو الديمقراطية لعضوية الالية.

وأضاف البيان أن الاجتماعات الموضوعية استغرقت ثلاثة ايام بدءا من اليوم وجميعها سيتمحور حول جهود انعاش اقتصاديات افريقيا جنوب الصحراء فيما بعد انقشاع غمامة الكورونا وسبل استئناف المشروعات الافريقية المشتركة الممولة بمنح اجنبية باقصى طاقة تعويضا عن الوقت الذى توقفت فيه نتيجة الجائحة العالمية.

وستتقدم خلال الاجتماعات الموضوعية التى بدأت صباح اليوم كل من سيراليون وزامبيا بعرض مخططات انمائية اصابها التعثر المالى، وكذلك ستتم مناقشة نتائج المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الادارى فى نيجيريا الممول بمنح من البنك الدولى والاتحاد الاوروبي.

وستعرض فى جلسات الغد كل من كينيا وموزمبيق معروقات استئناف تنفيذ برامجهما الوطنية للانماء البشرى نتيجة للكورونا، وكذلك ستقدم جنوب افريقيا كشف حساب عن اجراءاتها لمكافحة الفساد المالى والادارى وبرامحها للرعاية الصحية الشاملة.

و تعد الية مراجعة النظراء التى تأسست فى العام 2003 احدى وكالات الاتحاد الافريقى وتعنى فى المقام الاول بتشخيص اسباب معوقات التنمية فى افريقيا جنوب الصحراء وفق منظور سياسى، اذا تستهدف برامجها مساعدة البلدان الافريقية فى جنوب الصحراء لتحقيق معدلات افضل للتنمية فى دولها الاعضاء بدعم من حكومات فى خارج القارة والمؤسسات الدولية المانحة بما يحقق مستويات رفاه اعلى للافارقة فى جنوب الصحراء ويعزز فرص السلام والتنمية الشاملة فيها.

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