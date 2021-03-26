صحيفة سعودية: المناورات العسكرية تؤكد جاهزية المملكة في الدفاع عن أرضها

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية الصادرة اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية المختلفة التي تشارك فيها القوات السعودية مع نظيراتها الأمريكية أو الإماراتية، تعكس حرص المملكة على تأهيل أفراد قواتها العسكرية وتدريبهم على كافة الأصعدة وحصولهم على أعلى مستويات التأهيل بما يحقق لهم الأسبقية في الردع والقوة في الحسم.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان (مناورات القوة) إلى أن المناورات والتعامل مع الفرضيات ترجمت التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف، بعدما نفذوا المهام وفق دقة وجرأة وشجاعة محاطة بالحرص والحفاظ على الأرواح والممتلكات.وقالت "ولأن حماية الأوطان غالية كانت المملكة حريصة على تأهيل قواتها في مختلف المجالات، بما يضمن لهم قوة الردع وما يجعلهم في المكانة اللائقة من علو الهامة ورفعة الرأس.وأكدت الصحيفة أن المناورات أثبتت جاهزية القوات العسكرية باحترافية عالية، بما يعزز ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة.