مطران بورسعيد يترأس صلاة القداس الإلهي من الصوم الكبير

ترأس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي، بمقر مطرانية بورسعيد.وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي اتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الأحترازية المتبعة من قبل التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.