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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دار السلام بسوهاج تستقبل 11500 طلب تصالح بقيمة 35 مليون جنيه

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:23 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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واصل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب محافظة سوهاج، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائي بنطاق المركز.

من جانبه قال المهندس عبدالمنعم على عبدالقوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي جرى استقبالها حتى اليوم تخطت 11500طلب بقيمة بلغت أكثر من 35 مليون جنيه والعديد من طلبات الاستفسار عن مخالفات البناء.

وأكد على استمرار لجان البت والفحص والمعاينة لإنهاء الأعمال من أجل تقنين الأوضاع للمواطنين، ورفع الأحكام ووقف تنفيذ قرارات الإزالة، توصيل المرافق والاستفادة من كافة الخدمات.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام المواطنين بسرعة سداد رسوم جدية التصالح حتى لا تقع المبانى ضمن قرارات الإزالة طبقًا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قال أنه تم تلقي 138 ألفًا و307 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 622 مليون و59 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري.

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