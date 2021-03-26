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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تطهير 32 مليون متر مربع من الألغام فى الموصل والبصرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:18 ص
تطهير الألغام في
تطهير الألغام في الموصل والبصرة
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أعلنت وزارة البيئة العراقية، تطهير 32 مليون متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية في البصرة والموصل.

وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام بالوزارة ظافر محمود خلف وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الجمعة إنه "تم تطهير 20 مليون متر مربع في البصرة و12 مليون متر مربع في الموصل، لافتا إلى أنه تم رصد حقل كبير في منطقة الحمدانية ب‍الموصل، والعمل جار بوتيرة متصاعدة لإزالة الألغام منه.

وأضاف خلف أن وزارة الصحة والبيئة العراقية، عقدت اجتماعًا مغلقًا بحضور الوزير حسن التميمي بخصوص منح تفويض للشركات والمنظمات الإنسانية في مجال إزالة الألغام، مشيرًا إلى أن الاجتماع أسفر عن منح تفويض لـ32 شركة ومنظمة تعمل في هذا المجال.

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات والنشاطات المتبعة في إزالة الألغام وتفكيكها هو استخدام طائرات الدرون المسيرة وأجهزة السونار، مشيرًا إلى أن التلوث بسبب الألغام والمخلفات الحربية كبير جدًا ويشغل مساحات كبيرة، وأن العراق وضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بالألغام سينتهى من هذا الملف بحلول عام 2028.

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