نائب محافظ القاهرة يتفقد تطوير شوارع بروض الفرج ويكرم الأمهات المثاليات

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الساحل، بالمرور بنطاق الحى وتفقد أعمال تطوير بعض شوارع الحي من تقليم أشجار وإنارة وتبليط وتحسين ضغوط المياه بالحب، وكلف خلال جولته بسرعة نهو الأعمال في إطار تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من المشروعات التطويرية داخل الأحياء والعمل عليها.كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور حفل عيد الأم وتكريم عدد من الأمهات المثاليات بحى روض الفرج، وقدم خلال الحفل المقام هدايا عينية وشهادات تقدير تكريمًا لأمهات مصر بحضور رئيس حى روض الفرج وجمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ ورئيس حى شبرا والشرابية.