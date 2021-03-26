زراعات القمح واحتفال عيد الأم.. الملخص الأسبوعي لأنشطة «الزراعة» (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد رقم 31 من "الإنفوجراف الأسبوعي"، والذي يستعرض فيه الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 19 إلى 25، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.واشار الملخص الاسبوعي الى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوفد الوزاري رفيع المستوى، المشارك في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث ضم الوفد، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتةرة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية، فضلا عن مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب، د السيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والمهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، كما صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت عبر موقعها الرسمي، خلو جمهورية مصر العربية رسميًا من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"، وذلك نتيجة جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال وتنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية.ونظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، من خلال الركن الاعلاني للوزارة، احتفالية بمناسبة عيد الام، على هامش مهرجان زهور الربيع في نسخته رقم 88، وجاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، وقطاع الارشاد الزراعي، وقطاع الانتاج، وعددا من الشركات العارضة بالمعرض، كما أعلنت الوزارة، اقامة مهرجان القاهره الاول للتمور، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة من 1 الى 5 ابريل المقبل، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومي.وتوجهت قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات الحيوانية وبالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه والهيئة العامه للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لتنفيذ اعمال الفحص والكشف والعلاج واجراء العمليات الجراحية، حيث تم فحص حوالي 1076 هجن في مضمار شرم الشيخ الدولي، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة السيطرة على مرض الحمى القلاعية ومنع دخول مرض حمى الوادى المتصدع لمصر، حيث تم اختتام اعمال الحملة الاولى للتحصين ضد المرضين، بإعطاء أكثر من 6 مليون جرعة تحصين، وذلك خلال شهر ونصف هي مدة الحملة التي غطت كافة محافظات الجمهورية.كما تم تنفيذ ندوة ارشادية بمقر مركز تجميع الألبان بمركز ابشواى بالفيوم، حيث دارت محاور الورشة حول اهمية مراكز تجميع اللبن ودورها الفعال للقضاء على العشوائية في تداول اللبن خاصة مع الباعة المتجولة،كما تم توضيح الصورة السليمة للالبان الصحية ووجوب تفادي متبقيات الادوية والمواد الفوسفورية كمتبقيات رش المبيدات الزراعية او للحيوانات والمواد الحافظة الضارة بل وغش اللبن بالماء، فضلا عن اطلاق فعاليات الدوره التدريبيه تحت عنوان: تطبيقات تقانية للتلقيح الاصطناعى فى تحسين المجترات الصغيرة، بمحافظة جنوب سيناء.وأعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص التقاوي، عن ضبط مخزن لغش التقاوي بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين، وقد تم تحرير محضر بالمخالفات بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وناشدت الوزارة جميع المزارعين تحري الدقة قبل شراء التقاوى وعدم التعامل الا مع المنافذ المعتمدة والمرخصة من الوزارة.كما تم تجديد الاعتماد الدولي، لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث امراض ابنباتات، وذلك من قبل المجلس الوطنى للإعتماد طبقا لمواصفة الأيزو 17025:2017، حيث أن معهد بحوث أمراض النباتات يحتوى على معملين أخرين معتمدين وهما معمل سمارت لاب للأمراض الفيروسيه ومعمل تشخيص وتعريف الفيروسات، كما نفذت الوزارة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والمركز الدولي للزراعه في المناطق الجافه "ايكاردا"، يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك مع ايكاردا وذلك بمحطه البحوث الزراعية بسدس، كما نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لرفع مستوى معيشة المرأة البدوية في سيوة، تحت عنوان: التنمية المستدامة للمراه البدوية فى سيوة لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة"، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لواحة سيوة وتوجيهاته بتقديم الدعم للمراه البدوية هناك والاهتمام بالمشاريع الصغيرة لزياده دخل الاسرة وخلق فرص عمل جديدة.وتفقد وفد من معهد بحوث أمراض النباتات، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة البحيرة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحصول القمح وبناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.