نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى المواطنين

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المواطنين حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور أعضاء البرنامج الرئاسي لمؤسسة " حياة كريمة"، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين، ومنسقي وأعضاء وحدة "حياة كريمة"، و"صوتك مسموع" بالديوان العام، ومديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى الـ 7 مراكز المستهدفة من المشروع.وأكد " القاضي " خلال الاجتماع على اهتمام المحافظة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتدشين غرفة مركزية لاستقبال الشكاوى والمقترحات حول المشروع كخطوة استباقية من المحافظة لدعم المشروع القومي، بهدف توحيد جهود الإدارات المعنية وإنشاء آليه للتنسيق والمتابعة بشكل دوري، كخطوة مهمه لإشعار المواطن بمدى الاهتمام من القيادة السياسية والدولة بتحقيق التنمية المستدامة وكل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار، ووضع كافة المقترحات والطلبات في محل الاعتبار.واستمع نائب المحافظ إلى جميع المقترحات المقدمة لتطوير آلية العمل، مؤكدا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين المتقدمين بمقترحات أو شكاوى وفحصها ودراستها واتخاذ كافة الإجراءات حيالها في مدة زمنية ثلاثة أيام كحد أقصى، كما استعرض تقارير أداء العمل منذ فبراير الماضي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جميع الإدارات وسرعة الردي على الشكاوى والمقترحات، وتنفيذ توجيهات المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أكبر عائد من المشروع والاستجابة الفورية لكل الطلبات المقدمة وفقا لآلية عمل المبادرة.