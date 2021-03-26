ضبط 400 كيلو منتجات ألبان غير صالحة بحملة تفتيشية بسوهاج

شنت الإدارة الصحية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حملة مكبرة على المحال والأسواق، أسفرت عن ضبط 400 كيلو جرام من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما قامت الحملة بالمرور على المحال والأسواق في مدينة طهطا، ومراكز تجميع الألبان، وجرى ضبط 400 كيلو جرام في أحد مراكز تجميع الألبان غير المرخص وغير مستوفي للإشتراطات الصحية، وبمعاينة الكمية المضبوطة تبين أنها غير مطابقة للمواصفات واللبن به شوائب.تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة.