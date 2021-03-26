3988 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 321 ألفًا و104 حالات.وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفًا و825 فصحًا.وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 99 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل تراكمي الوفيات إلى 12 ألفًا و512 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات، تماثل 2161 شخصًا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 242 ألفًا و311 شخصًا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى أكثر من 9 آلاف حالة من بينهم 769 شخصًا بوحدات العناية المركزة.وتشير البيانات أيضا إلى أن 14 ألفًا و292 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل عدد المواطنين في بلغاريا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 83 ألفًا و134 شخصًا.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في بلغاريا 64 ألفًا و120 شخصًا.