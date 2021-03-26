رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3988 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة فى بلغاريا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:46 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
ا ش ا
طباعة
سجلت بلغاريا 3988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 321 ألفًا و104 حالات.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 17 ألفًا و825 فصحًا.

وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 99 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل تراكمي الوفيات إلى 12 ألفًا و512 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، تماثل 2161 شخصًا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 242 ألفًا و311 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى أكثر من 9 آلاف حالة من بينهم 769 شخصًا بوحدات العناية المركزة.

وتشير البيانات أيضا إلى أن 14 ألفًا و292 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل عدد المواطنين في بلغاريا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 83 ألفًا و134 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في بلغاريا 64 ألفًا و120 شخصًا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية