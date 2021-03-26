«اليوم» السعودية: المملكة حريصة على استقرار المنطقة.. ومبادرة اليمن دليل

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية الصادرة اليوم الجمعة أن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث، تأتي استمرارًا لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان (سلام اليمن ونهج الوطن) إلى أن السعودية تحرص على تعزيز أسس الأمن والاستقرار ودعم الجوانب الإنسانية في المنطقة بشكل عام واليمن علـى وجه الخصوص، فهي أحد أطر ذلك المشهد المتكامل في جهود المملكة لإنقاذ اليمن عبر السنوات الماضية، ومساعيها الحثيثة والتي جاءت استجابة للشرعية، في أن يتم إنقاذ اليمن من انقلاب الحوثي، تلك الذراع الإيرانية، والتي كغيرها من الميليشيات الإرهابية التابعة التي تتلقى الدعم والتسليح من نظام طهران الإرهابي، كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن الشقيق خاصة في العام الاستثنائي، عام جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة التي لا سابق لها في الـتاريخ الحديث، ورغم ذلك لم تتورع ميليشيات الحوثي عن المضي في تنفيذ جرائمها.واختتمت "تضح للراصد للأحداث في اليمن وتحديدا من جانب جهود المملكة العربية السعودية من قيام عاصفة الحزم وتلتها إعادة الأمل والدعم اللامحدود والأكبر الذي تقدمه المملكة إنقاذا للأوضاع الإنسانية في اليمن، وكذلك جهود اتفاق الرياض وما يلتقي معها من مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاث، فجميعها دلائل على تلك التضحية التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق سلام شامل في اليمن، وهو ما يمثل نهج الدولة الراسخ عبر تاريخها ويتأصل في حاضرها ويرسم ملامح استقرار المنطقة والعالم.