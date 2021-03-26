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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو لجنة عقوبات كوريا الشمالية لاجتماع طارئ

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:16 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت الولايات المتحدة لعقد اجتماع اليوم الجمعة على مستوى الأمم المتحدة للجنة مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وهى اللجنة التى تضم فى عضويتها 15 دولة وهى اللجنة التى تقود عملها الولايات المتحدة وذلك على اثر تأكد أنباء اجراء كوريا الشمالية لاختبار صاروخي جديد امس الخميس.

يأتي ذلك بعد ان قطعت كوريا الشمالية الشك باليقين بشأن اختبارها الصاروخي الاخير وعرضت حكومتها لقطات مصورة لما اسمته طرازا جديدا من الصواريخ التكتيكية الموجهة وقالت ان الاكاديمية الكورية للعلوم والتكنولوجيا هى التى قامت بانتاجه وتطويره كاشفة عن ان الصاروخ الجديدة قادر على حمل رأس نووى يزن 5ر2 طن.

وبحسب المصادر الكورية الشمالية جرى الاختبار الصاروخي مساء امس في منطقة لم تتم الاشارة اليها فى التقرير الاخباري الذى بثته وكالة انباء كوريا الشمالية المركزية، مكتفية بالقول ان اختبار الاطلاق تم فى المنطقة الساحلية الشرقية للبلاد.

و تتابع الأوساط الدفاعية الأمريكية إجراءات تطوير المنظومة الصاروخية لكوريا الشمالية حيث هدد الرئيس الأمريكي جوبايدن بيونج يانج من عواقب اقدامها على اجراء هذا الاختبار الصاروخي باعتباره تحديا لمقتضيات الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن كونه يعقد المفاوضات الامريكية الكورية الشمالية بشأن التسلح النووي.

و اعتبرت اليابان ان تجربة الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية أمس الخميس تشكل تهديدا لأمن واستقرار شرق اسيا كاشفة فى بيان صدر عن حكومتها ان اختبارا صاروخيا اخر قد قامت به بيونج يانج يوم الاحد الماضى، فيما اعلنت الادارة الامريكية انها تتشاور مع حلفائها بشأن ما وصفته " بالانشطة المستفزة لكوريا الشمالية ".

ويقول المراقبون ان الصاروخ الكوري الشمالي الذى تم اختباره يعتمد فى تصميمه الاولى على الصاروخ الروسى من طراز " اسكندر "

تجدر الاشارة الى ان كوريا الشمالية كانت قد اعلنت فى يناير الماضى تحديها لها متعهدة بالعمل على مواصلة تطوير ترسانتها النووية ونظم ايصالها الصاروخية.

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