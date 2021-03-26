في تذكاره.. تعرف على القديس سيدهم بشاي

تُحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بتذكار استشهاد القديس سيدهم بشاي بدمياط.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار استشهاد سيدهم بشاى بدمياط فى يوم 17 برمهات سنة 1565 ش ( 25 مارس سنة 1844 م ) لاحتماله التعذيب على اسم السيد المسيح حتى الموت.وتابع: كان استشهاده سببا فى رفع الصليب علنا فى جنازات المسيحيين، فقد كان هذا الشهيد موظفا كاتبا بالديوان بثغر دمياط فى أيام محمد على باشا والى مصر، وقامت ثورة من الرعاع بالثغر، وقبضوا على الكاتب سيدهم بشاى واتهموه زورا فحكم عليه بترك دينه أو القتل ثم جلده وأرسله الى محافظ الثغر.وتابع: وبعد أن فحص قضيته حكم عليه بمثل ما حكم به القاضى فتمسك سيدهم بدينه المسيحي، واستهان بالقتل، فجلدوه وجروه على وجهه من فوق سلم قصر المحافظ إلى أسفله، ثم طاف به العسكر بعت أن أركبوه جاموسة بالمقلوب فى شوارع المدينة.