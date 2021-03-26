حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:الدلومهنيًا: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.عاطفيًا: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضًا بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.صحيًا: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.