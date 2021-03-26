حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:العقربمهنيًا: يوم غني بالإيجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.عاطفيًا: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.صحيًا: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادرًا على احتمالها.