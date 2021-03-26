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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18132 إصابة جديدة بكورونا و326 وفاة في أوكرانيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:08 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 18 ألفا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و614 ألفا و707 إصابات.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه يوجد بين الإصابات الجديدة 923 طفلا و435 عاملا في مجال الرعاية الصحية.

وأكد وزير الصحة الأوكراني أن 7 آلاف و138 شخصا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و158 متعافيا، بينما تم تسجيل 326 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 31 ألفا و461 وفاة.

وقد تم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة أوديسا تليها منطقة دنيبروبيتروفسك ثم منطقة لافيف وخاركيف ومدينة كييف.

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