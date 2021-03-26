التنمية المحلية: إزالة 1400حالة تعد على نهر النيل

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إنطلاق الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلي رأسها التعديات علي نهر النيل لحماية مجري النيل وذلك في 16 محافظة.وقال شعراوي إن هناك تعاونًا وتنسيقًا علي مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة الموارد المائية والري وقوات إنفاذ القانون منذ بدء الحملات مطلع الأسبوع الجاري في ظل متابعة مستمرة للجنة استرداد الاراضي.وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحملات نجحت في إزالة حوالي 1400 حالة تعد على مساحة 150 ألف متر مربع على نهر النيل، مشيرًا إلى استمرار الحملات حتي يتم إزالة كافة حالات التعديات الصارخة التي تم رصدها علي ضفتي نهر النيل من قبل الأجهزة المعنية بالدولة.وشدد علي ضرورة التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي أملاك الدولة خاصة الموجودة علي نهر النيل والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تشهد الحملات بعدم عودة التعديات التي يتم إزالتها مرة آخري واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودة التعديات والتنبيه علي رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة عقب تنفيذ الازالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية لهذا الملف المهم لمواجهة أي تقصير في هذا الشأن.وأشاد بالجهود التي تقوم بها المحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المشاركة فى الحملات للحفاظ علي أملاك الدولة وحقوق الأجيال القادمة