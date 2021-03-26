«صحة بنى سويف»: 15 ألف سيدة استفادت من المرحلة الثانية لـ «حقك تنظمى»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى بإدارات (بني سويف، ناصر وببا واختتمت أمس،ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتهاوأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الثانية من خلال 90 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الثلاث، و9عيادات متنقلة تم توجيهها إلى 50 موقعًا من المواقع المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات المرحلة الثانية من الحملة قد بلغ 15 ألف و823 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 14 ألف و243 سيدة ( 5271 جدد+8972 مترددات)،في حين تم تركيب 2573 لولب، وإعطاء 668 من الكبسولات، و3938 حقن أحادية، و490 حقن مركبة، و1185 حبوب أحادية، و5595 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 19 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 2141 وتقديم المشورة لعدد 4242 سيدة، و397 سونارووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية،والتي تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.