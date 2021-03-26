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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فايزر تبدأ التجارب على لقاح كورونا للأطفال دون سن 12 عامًا

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:56 ص
فايزر
فايزر
هدير سند
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كشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة فايزر للأدوية إنها بدأت دراسة لتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا لأطفال، وهي تجربة ستشمل أكثر من 4500 طفل دون سن 12 عامًا.

وقالت الشركة أن التجربة المكونة من جزأين ستدرس أولًا: 3 مستويات للجرعات في 144 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما.

وذكرت الشركة أنه بمجرد تحديد الجرعة المناسبة لكل فئة من الفئات العمرية الثلاث، سيتم تسجيل 4500 طفل إضافي في الولايات المتحدة وأوروبا في الجزء الثاني من التجربة، والتي ستبحث في التحمل الآمن والقدرة المناعية للقاح.

وتابعت الشركة أن ثلث الأطفال سيحصلون في المرحلة الثانية على اللقاح، وسيحصل الباقون على جرعات وهمية.

وبعد 6 أشهر، سيتم إخبار جميع المشاركين بالجرعة التي تلقوها، وهي عملية تسمى إلغاء التعمية، وسيتم تقديم الجرعات الفعالة لأولئك الذين حصلوا على جرعات وهمية.

وتقوم فايزر حاليا أيضا بتجربة لقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا والتي تضم 2259 مشاركًا. 

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