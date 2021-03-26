حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 26 مارس 2021
الجمعة 26/مارس/2021 - 09:54 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:
السرطان
مهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني.
عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.
صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.
السرطان
مهنيًا: تترك أثرًا في كل ما تفعله، ويكون توقيعك أي إنجاز مميز خطوة كبيرة تسجل في مصلحتك على الصعيد المهني.
عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية.
صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.