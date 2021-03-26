حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:الجوزاءمهنيًا: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول أن تكون على قدر من هذه المسؤولية.عاطفيًا: لا تتهور اليوم في تصرّفاتك مع الشريك، بل تقرّب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معًا.صحيًا: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم.