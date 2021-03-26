15 مليون دولار من واشنطن لدعم أجهزة الصحة الفلسطينية

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس إن بلادها قدمت 15 مليون دولار أمريكي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لمجابهة وباء كوفيد – 19 يستفيد منها الفلسطينيون فى الضفة الغربية وقطاع غزة.وأبلغت مندوبة الولايات المتحدة بذلك مجلس الأمن الدولي اليوم فى اجتماع لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط أن الدعم الأمريكي يستهدف رفع كفاءة المؤسسات الصحية الفلسطينية وزيادة قدرتها على التعامل مع الجائحه وتعزيز قدرة مرفق الاسعاف الفلسطيني.ويقول المراقبون إن الإجراء الأمريكي يبرهن صدق ما تعهد به الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن فى العشرين من يناير الماضى بان تستأنف ادارته علاقاتها مع الجانب الفلسطينى بعد قطيعه دامت معظم ولاية سلفه ترامب.كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت يوم الأحد الماضي عن بلوغ اعداد من تم تلقيحهم ضد الكورونا من الفلسطينيين 61 الفا و400 فلسطنيى بجرعات حصلت عليها من منظمة الصحة العالمية، كما تعمل السلطة الفلسطينية على تأمين حصولها على 10 الاف جرعة لقاح من طراز سبوتنك الروسى و200 جرعة لقاح من اسرائيل لانقاذ حياة 3 ملايين فلسطينى فى الضفة الغربية وغزة.