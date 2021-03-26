حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:الثورمهنيًا: يوم مناسب تكون الأجواء الطف تحت تأثير القمر من العذراء الذي يحمل لك ظروفا مناسبة تسهل أوضاعك المالية قد تحصل على سلفة أو دين أو مساعدة مالية.عاطفيًا: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل.صحيًا: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية.