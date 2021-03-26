مجلس جامعة الإسكندرية يُناقش آلية المشاركة في «حياة كريمة»

قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر إلى جميع عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعة، لنجاح الجميع في التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، وتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات.وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات بمنتهى الجدية، والالتزام مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يوم 2021324.و استعرض المجلس آلية مشاركة جامعة الإسكندرية في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "المشروع القومي لتطوير القرية المصرية"، ومبادرة حياة كريمة، والتي تهدف تنمية القري المصرية وتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، موضحًا أن مشاركة الجامعة ستتم من خلال عدة محاور منها مشاركة القطاع الطبي لتقديم برامج توعوية، وتثقيف صحي، وقوافل طبية في مختلف التخصصات، وإجراء مسح طبي للأمراض في القري، وعمل أبحاث ميدانية، وتقديم رعاية علاجية متكاملة.وتابع "وكذلك مشاركة الكليات النظرية من خلال التدريب وريادة الأعمال، والقوافل المجتمعية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والتطوير الاقتصادي ودعم سياسات التنمية، ومكافحة البطالة، كما تشارك الكليات العملية فى المبادرة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوعية البيئية والصحية، والمعمارية وتدوير المخلفات الصلبة، والتعريف بالمشروعات القومية".كما دعا رئيس الجامعة إلى تشجيع المشاركة الطلابية فى كافة محاور العمل المجتمعي علي أن يكون من خلال مقرر معتمد لخدمة المجتمع.وأعلن "قنصوة" عن مشاركة جامعة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للأرض يوم السبت القادم (27 مارس 2021) حيث ستقوم الجامعة بغلق الكهرباء داخل منشأتها لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساءًا تضامنا مع هذه الاحتفالية.