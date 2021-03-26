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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تعلق رحلاتها الجوية مع 3 دول

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:44 ص
الأرجنتين تعلق رحلاتها
الأرجنتين تعلق رحلاتها الجوية
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أعلنت الأرجنتين عزمها تعليق الرحلات الجوية القادمة من البرازيل وتشيلي والمكسيك بدءا من يوم غد السبت لمنع انتشار السلالات المختلفة من فيروس كورونا داخل البلاد.

وذكرت الحكومة الأرجنتينية في بيان حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة "أنه حتى إشعار آخر، سيتم تعليق الرحلات الجوية المنتظمة من تشيلي والبرازيل والمكسيك".

وأشارت القناة الألمانية إلى أن تدبيرا مماثلا مطبق بالفعل على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة بعدما تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا في ديسمبر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسافرين العائدين من الخارج سيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل الصعود على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى الأرجنتين وعند الوصول وبعد مرور 7 أيام على وصولهم.

وكانت الأرجنتين قد سجلت حتى الأن أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بكورونا، وأكثر من 55 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي.

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