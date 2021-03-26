هولندا: اتفاق قريب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اللقاحات

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إمكانية التوصل لاتفاق قريب بين بروكسل ولندن، بشأن صادرات اللّقاحات المضادّة لكورونا، المنتجة على أراضي الاتحاد الأوروبي.وقال روته، حول تصدير جرعات من لقاح أسترازينيكا ينتجها مصنع في هولندا، حسبما أفادت صحيفة إي يو أوبزرفر الإلكترونية المعنية بتغطية أخبار الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة "لحسن الحظ فإنّ الجانبين (الاتحاد الأوروبي وبريطانيا) منخرطان في محادثات ويبدو أنهما قد يتوصّلا إلى اتفاق يوم السبت أو بعد ذلك بقليل"، مضيفا أنّ التوصّل إلى اتفاق سيكون موضع ترحيب، لأنّنا أصدقاء ونحتاج إلى بعضنا البعض.وأضاف روته خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في محادثات اليوم الأول من القمة الأوروبية الافتراضية، أنّ التوصّل إلى اتفاق: "سيكون موضع ترحيب، لأنّنا أصدقاء ونحتاج إلى بعضنا البعض".