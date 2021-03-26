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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدانات عربية واسعة لاستهداف «الحوثيين» محطة وقود بالسعودية

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:41 ص
الحوثيين
الحوثيين
ياسمين محمود
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أعربت العديد من الدول العربية، اليوم الجمعة، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد الهجوم الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له محطة لتوزيع المنتجات البترولية في المملكة، من الجانب ميليشيا الحوثي.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، من الجانب المليشيات الحوثية حيث استهدفت محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان ونتج عن ذلك نشوب حريق في أحد خزانات المحطة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكدت المملكة العربية السعودية، أن هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، ولا يستهدف المملكة فقط، بل يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية.

مصر
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وأكدت مصر - على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الأردن
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الافعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي ويتنافى مع كافة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية وحماية اليمن وشعبة الشقيق وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

البرلمان العربي
ومن جانبها، أكد البرلمان العربي واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان بالمملكة العربية السعودية والتي نتج عنها نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، وهجومها في ذات الوقت بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة وصاروخا باليستيا باتجاه المملكة العربية السعودية.

كما حذر البرلمان العربي، من تكرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة والتي تستهدف أمن الطاقة العالمي وتهدد حركة التجارة العالمية وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

الإمارات
كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

البحرين
وايضًا، أعربت وزارة خارجية البحرين تضامنها التام مع السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها السعودية ولقيت ترحيبًا دوليًا واسعًا.

رابطة العالم الاسلامي
ودعت رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذا التصعيد الخطر وهذه العمليات المتكررة الموجهة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية، الذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، فضلا عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرِّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

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