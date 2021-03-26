«الحلال بيّن والحرام بيّن» في خطبة الجمعة اليوم

يتحدث أئمة وزارة الأوقاف في جميع مساجد الجمهورية، في خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الحلال بيّن والحرام بيّن".ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.وقالت الأوقاف، إن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين الأول هو ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام، والآخر هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء.