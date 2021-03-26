رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:19 ص
أسماك مجهولة
أسماك مجهولة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمى.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 5.275 طن أسماك ماكريل وهارنج مجهولة المصدر، وضبط نصف طن بلح مجهولة المصدر وتصنيع بدون سجل صناعى.

كما تم ضبط 8 كراتين قمر الدين بكل كرتونه 20 لفه وزن اللفة 400 جرام بإجمالي 160 لفة وكذلك 30 باكتة بلح تمر بكل باكتة 20 كيسًا وزن الكيس 700 جرام، وضبط 5 كرتونات زيت شطارة بكل كرتونة عدد 12 زجاجة بإجمالى كمية 600 زجاجة مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط 4 باكو باتيه منتهى الصلاحية.
تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة
ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة
ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة
ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة

موضوعات متعلقة

طالع هنا.. موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتفصيل

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

النوم والحلم.. دراسة جديدة تُشير إلى أن الأخطبوط يشبه الإنسان

فيلة الغابات الإفريقية مهددة بالانقراض

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 