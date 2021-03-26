ضبط 5 أطنان أسماك مجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمى.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 5.275 طن أسماك ماكريل وهارنج مجهولة المصدر، وضبط نصف طن بلح مجهولة المصدر وتصنيع بدون سجل صناعى.كما تم ضبط 8 كراتين قمر الدين بكل كرتونه 20 لفه وزن اللفة 400 جرام بإجمالي 160 لفة وكذلك 30 باكتة بلح تمر بكل باكتة 20 كيسًا وزن الكيس 700 جرام، وضبط 5 كرتونات زيت شطارة بكل كرتونة عدد 12 زجاجة بإجمالى كمية 600 زجاجة مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط 4 باكو باتيه منتهى الصلاحية.تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.