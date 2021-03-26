مصرع وإصابة 3 بسقوط سيارة في ترعة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين إثر سقوط سيارة، فى إحدى الترع، بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى المحمودية العام.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط سيارة فى إحدى الترع مما أدى إلى مصرع "شهاب حسني القمري" 25 سنة، بينما أصيب " كريم جوهر، و"حسين عبدالغني" وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج اللازم.تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.