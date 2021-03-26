رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

النوم والحلم.. دراسة جديدة تُشير إلى أن الأخطبوط يشبه الإنسان

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:30 ص
الأخطبوط
الأخطبوط
وكالات
طباعة
الأخطبوط كائن غير عادي، ليس فقط بسبب أطرافه الثمانية وقلوبه الثلاثة ودمه الأزرق والحبر الذي ينفثه للدفاع عن نفسه وقدرته على التمويه والحقيقة المأسوية المتمثلة في موته بعد التزاوج.

وأظهرت دراسة نشرها باحثون في البرازيل، أن لذلك الحيوان البحري الذي ربما يعتبر بالفعل أذكى اللافقاريات نمطين رئيسيين من النوم المتناوب يشبهان إلى حد بعيد الموجودين لدى الإنسان، بل وإنه قد يحلم مثله.

وقال الباحثون إن هذه النتائج تقدم أدلة جديدة على أن الأخطبوط يملك جهازا عصبيا معقدا ومتطورا يشكل الأساس لمخزون من السلوكيات المتطورة بنفس القدر، في حين تقدم أيضا رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة حيوية مهمة.

وكان من المعروف عن الأخطبوط أنه ينام ويغير لونه أثناء النوم، وفي الدراسة الجديدة، وضع الباحثون نوعا منه يعرف باسم إنسولاريس تحت الملاحظة في مختبر، ووجدوا أن تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي نوم متمايزتين هما "النوم الهادئ" و"النوم النشط".

ويظل خلال "النوم الهادئ" الأخطبوط ساكنا ويكون جلده باهت اللون وعينه مغلقة تقريبا، أما أثناء "النوم النشط" فإنه يغير لون جلده وملمسه ويحرك عينيه بينما ينكمش جسمه وتحدث له تشنجات عضلية.

ولاحظ الباحثون تكرار ذلك خلال النوم "فالنوم الهادئ" يستمر عادة سبع دقائق تقريبا مقابل أقل من دقيقة "للنوم النشط".

قال الباحثون إن هذه الدورة تشبه على ما يبدو "حركة العين السريعة" و"حركة العين البطيئة"، وهما نمطان للنوم عند الإنسان وكذلك الثدييات الأخرى والطيور والزواحف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تُطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

رئيس الوزراء يوافق على زيادة 20% في بدل الصحفيين


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

النوم والحلم.. دراسة جديدة تُشير إلى أن الأخطبوط يشبه الإنسان

فيلة الغابات الإفريقية مهددة بالانقراض

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 