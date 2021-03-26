مقتل 300 خلال الاحتجاجات بميانمار

أفادت جمعية حقوقية في ميانمار، بمقتل أكثر من 300 شخص من قبل قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من فبراير الماضي.وذكرت جمعية مدافعة عن الحقوق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وفقا لوسائل إعلام روسية، "إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت أحكام عليهم منذ الانقلاب".وأضافت أنه تم تسجيل 320 حالة وفاة حتى 25 مارس، مشيرا إلى أن ما يقرب من 90% من الضحايا قتلوا بطلق ناري، وما لا يقل عن 25% من القتلى لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا.وأشارت إلى أن ما يقرب من 90% من القتلى "ذكور"، حوالي 36% منهم كانوا في سن 24 أو أقل.