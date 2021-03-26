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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المليشيا الحوثية على جامعتي نجران وجازان

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:23 ص
المليشيا الحوثية
المليشيا الحوثية
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أدانت رابطة العالم الإسلامي، محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف جامعتي نجران وجازان ومواقع مدنية في خميس مشيط بطائرات مسيرة مفخخة، إضافة إلى الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، والذي نتج عنه نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة من دون وقوع إصابات.

وأكدت الرابطة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعه أن هذه المحاولات الإرهابية الحوثية المتواصلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة متعمدة تصنف ضمن جرائم الحرب، وتعكس تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعت الرابطة باسم علماء وشعوب العالم الإسلامي المنضوين تحت مظلتها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذا التصعيد الخطر وهذه العمليات المتكررة الموجهة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية، الذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، فضلا عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرِّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن أمس اعتراض وتدمير عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.

وأكد التحالف على اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

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