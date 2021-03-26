كوريا الشمالية تتحدى واشنطن: اختبار «مقذوف تكتيكي» جديد

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنّ ما أطلقته في بحر اليابان الخميس وحمل واشنطن على توجيه تحذير إليها، كان "مقذوفًا تكتيكيًا موجّهًا" جديدًا.وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أنّه تم بنجاح الخميس إطلاق صاروخين مجهزين بمحرك يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أن التجربة جرت بإشراف المسؤول الرفيع ري بيونغ تشول.وقال المسؤول إن التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد" ومن أجل "ردع أي نوع من التهديدات العسكرية القائمة في شبه الجزيرة الكورية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.وتنشر الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لسيول، 28500 عسكريا في كوريا الجنوبية للدفاع عنها بوجه بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي وتعلن أنها في حاجة إليه للدفاع عن نفسها في وجه اجتياح أميركي محتمل.