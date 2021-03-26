البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

استنكرت وزارة خارجية البحرين بشدة، استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه السعودية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.وأكدت الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة البحرين وتضامنها التام مع السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها السعودية ولقيت ترحيبًا دوليًا واسعًا.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أعلن أمس اعتراض وتدمير عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية