376 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، عن تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن، إلى 119 ألفًا و231 حالة.