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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

376 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:20 ص
كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو
ا ش ا
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، عن تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن، إلى 119 ألفًا و231 حالة.

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