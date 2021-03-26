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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل شعائر صلاة الجمعة من بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:08 ص
صلاة الجمعة من بني
صلاة الجمعة من بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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يستقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة.

ويعقد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، لقاءً مع الأئمة والدعاء بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، ويلي ذلك أداء شعائر صلاة الجمعة، والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.

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