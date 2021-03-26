نقل شعائر صلاة الجمعة من بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة

يستقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة.ويعقد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف، لقاءً مع الأئمة والدعاء بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، ويلي ذلك أداء شعائر صلاة الجمعة، والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.