كوريا الجنوبية: 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 100 ألف و770 حالة.وذكرت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس" اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1716 حاة.وأشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي لايزال 111 شخصًا، موضحة أنه من بين حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها؛ هناك 471 حالة عدوى انتقلت محليا و23 حالة عدوى واردة من الخارج.