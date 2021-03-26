رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تُعلن ظهور11 إصابة جديدة بـ«كورونا» بين الوافدين من الخارج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:51 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90147 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ11 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 7 حالات في شنجهاي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5243 حالة غادر منها 5082 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85348 شخصا، وأن 3682 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم أمس تسجيل 31 حالة جديدة بدون أعراض بينها 30 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 251 حالة بينها 250 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11428 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 204 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1012 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10994 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و971 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

موضوعات متعلقة

يسرا وحسين فهمي ضمن النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

النوم والحلم.. دراسة جديدة تُشير إلى أن الأخطبوط يشبه الإنسان

فيلة الغابات الإفريقية مهددة بالانقراض

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 