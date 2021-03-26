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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا توجه ضربة «إلكترونية» لكتائب حزب الله في العراق

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:47 ص
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
أ ش أ
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن مصادرتها لكل من المواقع الإلكترونية "r-m-n.net" و"المعلومة"، لاستخدامهما بشكل غير قانوني من قبل كتائب حزب الله العراقية، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية في البلاد.

قال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي لمنطقة شرقي فرجينيا، راج باريك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة - "إن الإنترنت يجب ألا يُستخدم كأداة تجنيد للمنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف ونشر خطاب الكراهية الخاص بهم"، مؤكدا وقوفهم مع شركائهم في سلطات إنفاذ القانون لاستخدام جميع الموارد المتاحة لمحاربة الإرهاب.

ومن جانبه، قال المسؤول في مكتب الصناعة والأمن، كيفن كورلاند، إن "العملاء المتخصصين، سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية المواطنين الأميركيين، بما في ذلك أفراد الخدمة العسكرية لدينا، من أعمال العنف الإرهابي المستلهمة والموجهة عبر منصات على الإنترنت".

وأضاف: "سنواصل تعطيل المنظمات الإرهابية الأجنبية ككتائب حزب الله وجهودهم لاستخدام البنية التحتية السيبرانية الأميركية لإلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت كتائب حزب الله بشكل خاص لارتكابها وإدارتها أعمال عنف ضد التحالف وقوات الأمن العراقية.

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