ملاحقة مخالفي إجراءات «كورونا» في كوم حمادة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة للمرور على أماكن التجمعات، والمواقف، وقاعات الأفراح بنطاق المدينة وقريتي بريم والبلاكوس؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامه المواطنين.وأسفرت جهود تلك الحمله عن ضبط 180 غرامه عدم الالتزام بارتداء الكمامة بأماكن التجمعات.وأكد رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية مستمرة في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بنطاق المركز.