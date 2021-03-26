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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آبى أحمد: إريتريا وافقت على سحب قواتها من حدود إثيوبيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:37 ص
آبي أحمد
آبي أحمد
هدير سند
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، إن إريتريا وافقت على سحب قواتها من حدود بلاده.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، مواصلة بلاده تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي مع إريتريا.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى العاصمة الإريترية، أمس الخميس، في زيارة مفاجئة تستمر يومين، لمناقشة الانتهاكات المزعومة لجنود إريتريين بإقليم تجراي.

وكان آبي أحمد، تعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الجيش في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون الأخيرة بإقليم تجراي شمالي البلاد.

وتطرق رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، إلى دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية، قائلا، إن عبور الجيش الإريتري إلى داخل أراضينا كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

ولفت إلى أنه أجرى مناقشات حول هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الإريتريين من خلال زيارات متبادلة بين البلدين تم خلالها إثارة قضية تدخل الجيش الإريتري في تجراي، وعبوره الحدود.

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