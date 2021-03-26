صحيفة تكشف خدعة «بطاقات الغش» فى المؤتمر الأول لبايدن

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه أثناء أول مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض بعد وصوله إلى الرئاسة والذي عقد في 20 يناير الماضي.ورصدت وسائل الإعلام صورا، من زاوية جانبية، اعتماد بايدن على ما سمّتها "أوراق الغش"، بما يشمل صور وأسماء الصحفيين الذين يخطط لمنحهم فرصة لطرح الأسئلة.وتضمنت الأوراق نقاط معلومات سريعة، منها أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة جودة البنية التحتية عالميا، بعد أن كانت في المرتبة الخامسة في عام 2002.ورغم هذه البطاقات التي كانت مكتوبة بخط عريض، وقع بايدن في الخطأ، إذ قال إن واشنطن تحتل المرتبة الـ85 عالميا في البنية التحتية، قبل أن يصحح نفسه.كما ذكرت الصحيفة أن بايدن لم يأخذ سوى أسئلة من الصحفيين الذين قرأ أسماءهم على "بطاقات الغش".