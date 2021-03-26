أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا فى المكسيك

باتت المكسيك ثالث دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيها حصيلة ضحايا كوفيد-19 عتبة المئتي ألف حالة وفاة، بحسب بيانات أوردتها وزارة الصحة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 200،211 حالة وفاة.