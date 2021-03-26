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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أعمال جبانة».. مصر تدين استهداف مليشيات الحوثى المنشآت السعودية

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:50 ص
جريدة الدستور
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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلًا عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.

واستنكرت مصر مُجددًا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وأكدت مصر - مجددا - على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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