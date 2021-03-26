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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين.. الانتهاء من تطعيم كافة نزلاء السجون ضد كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:45 ص
تطعيم كافة نزلاء
تطعيم كافة نزلاء السجون ضد كورونا
وكالات
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أعلنت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين أن الوضع الصحي للحالات المصابة بكورونا بين نزلاء السجون مستقر، حيث عزلوا ميدانيا ويخضعون لرعاية طبية متكاملة.

وقالت الإدارة العامة أن هذه الإجراءات تضمنت تعقيم أماكن وجود النزلاء المصابين وحصر جميع المخالطين وعزلهم لمدة 14 يوما مع الالتزام بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إتمام تطعيم كافة النزلاء الذين بادروا إلى طلب اللقاح وتحديد نوع التطعيم وفق اختيارهم بنسبة بلغت 100%، موضحة أن اللقاحات متاحة ومتوفرة لجميع النزلاء.

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