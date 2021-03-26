وزارة الدفاع الروسية تطلق مشروع ذاكرة أقوى من الجرانيت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق مشروع "ذاكرة أقوى من الجرانيت"، المخصص للأهمية التاريخية للنصب التذكارية لجنود الجيش الأحمر في روسيا والدول المجاورة والأوروبية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تتحدث السلسلة الأولى من المشروع عن "النصب التذكارية على أراضي روسيا، وبينها المقبرة التذكارية في بسكوف، وممر المجد لأبطال الطيارين من الأسطول الشمالي في قرية سافرونوفو في مقاطعة مورمانسك، والنصب التذكاري في قرية مياسنوي بور في مقاطعة نوفغورود، والنصب التذكاري "الحزن الأم" في مقاطعة سورتافالسكي في كاريليا شمالي البلاد".وينشر المشروع وثائق رفعت عنها السرية من الأرشيف المركزي لوزارة الدفاع، في إطار الأنشطة الهادفة إلى حماية الحقيقة التاريخية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن رفع السرية عن وثائق أرشيفية تتعلق بالجيش السوفييتي.