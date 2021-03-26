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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشويه مسجد بقبرص فى ذكرى انتفاضة اليونان على الحكم العثمانى

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:40 ص
تشويه مسجد بقبرص
تشويه مسجد بقبرص
وكالات
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شوه مجهولون واجهة مسجد في قبرص حيث رسموا عليها بالطلاء الأزرق الأعلام والشعارات اليونانية، الأمر الذي نددت به السلطات بشدة، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

ونددت السلطات القبرصية بالواقعة ووصفتها بأنها "عمل غير مقبول لا معنى له لما تسمى بالوطنية وتدنيس لدور العبادة".

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس: "مثل هذه الأعمال الخبيثة لا تسهم بأي شكل من الأشكال في خلق المناخ المناسب لحل قضية قبرص وإعادة توحيد بلادنا".

وتحل اليوم الذكرى المئوية الثانية للانتفاضة اليونانية عام 1921 التي أنهت الحكم العثماني في اليونان.

وأصبحت قبرص التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية تحت الحماية البريطانية عام 1878 قبل أن تصبح لاحقا مستعمرة وتنال استقلالها عام 1960.

وانقسمت قبرص بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بعد غزو تركي عام 1974 جاء على أثر انقلاب بإيعاز من اليونان لم يدم طويلا، وفشلت محاولات وساطة كثيرة لتوحيد الجزيرة، بينما تستعد الأمم المتحدة للشروع في مسعى جديد في هذا الإطار بجنيف في أبريل.

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